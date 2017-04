Ce se intampla Barca? Provocarea anului: Mai pot catalanii o remontada? Dybala a facut meciul vietii, iar Chiellini a muscat din ei: Barcelona, umilita de Juve in Liga Campionilor - VIDEO

Paulo Dybala a deschis scorul cu o executie fantastica inca in minutul 7. 15 minute mai tarziu, argentinianul a inscris din nou si a facut 2 la 0. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Chiellini. Astfel, italienii s-au revansat din plin pentru finala Ligii Campionilor din 2015, cand Barcelona s-a impus cu 3 la 1.

Massimiliano ALLEGRI, ANTRENOR JUVENTUS: “A fost o partidă frumoasă, iar oamenii de pe stadion au primit plăcere de la acest meci. Juventus a învins cu 3 la 0. Totuşi, suntem conştienţi de forţa pe care o are Barcelona pe Camp Nou.”

Astfel, in returul de peste o saptamana, Barcelona are o misiune grea, dar nu si imposibila. In optimi, catalanii au reusit o calificare fabuloasa, dupa ce au intors scorul de 0 la 4 contra celor de la PSG, invingand cu 6 la 1 in retur.