Cea de-a doua conferinta de presa dinaintea luptei McGregor - Nurmagomedov a fost una mai putin obisnuita: "Nu trebuie sa astept pe nimeni" - VIDEO

Khabib Nurmagomedov a venit in sala la ora stabilita si a inceput conferinta de presa. Conor McGregor, in acel moment, nu era pe loc, iar rusul a mentionat ca in 15 minute el va raspunde la toate intrebarile si va parasi sala.

Khabib NURMAGOMEDOV, LUPTATOR UFC RUSIA: "Nu trebuie sa astept pe nimeni. Este ora 15. Fanii sunt aici, mass-media, toti sunt aici. Daca aveti intrebari, baieti, sa incepem.”

Intrebat daca ii strange mana adversarului sau, dupa lupta, Nurmagomedov a raspuns...

Khabib NURMAGOMEDOV, LUPTATOR UFC RUSIA: "- In nici un caz. - De ce nu?- Pentru ca asa.”

Luptatorul rus a plecat, iar apoi McGregor a aparut in sala, cu 25 de minute intarziere. Irlandezul a spus ca a fost blocat in trafic si ca nu este surprins de faptul ca adversarul nu l-a asteptat.

Conor MCGREGOR, LUPTATOR UFC IRLANDA: "Este un semn – el nu vrea sa fie aproape de mine, nu vrea sa fie aproape de acesti oameni. El este incremenit, asta e.”

McGregor a mentionat ca este gata pentru lupta de maine si abia asteapta sa-l faca praf pe Nurmagomedov.

Conor MCGREGOR, LUPTATOR UFC IRLANDA: "Nu va fi pace niciodata aici. Mereu spuneam ca trebuie sa cautam pacea, dar daca nu o gasesti, tinteste intre ochi. Si asta e. O sa tintesc intre ochii acelui om. ”

Lupta dintre cei doi va avea loc maine in cadrul galei UFC 229, in orasul Las Vegas. Pentru aceasta lupta, McGregor are garantat un premiu de 15 milioane de dolari. Adversarul sau va incasa nu mai putin de 3,5 milioane de dolari.