Cea mai asteptata lupta feminina a anului nu a dezamagit. Amanda Nunes, campioana UFC in categoria de pana la 61 kg, a batut-o mar pe fosta detinatoare a titlului - VIDEO

Dupa ce in noiembrie, anul trecut, Ronda Rousey a suferit prima infrangere din cariera, aceasta a luat o pauza pana la lupta de astazi. Revenirea a fost insa cu ghinion. Campioana UFC in categoria de pana la 61 de kg Amanda Nunes a preluat initiativa in lupta inca de la inceput. Rousey nu a fost in stare sa raspunda cu nimic, iar dupa doar 48 de secunde a fost facuta KO. Este a doua infrangere din cariera pentru Rousey. Nunes a avut si o aparitie spectaculoasa la cantarul de ieri.

Pentru victoria de astazi, Amanda Nunes va primi 200 de mii de dolari. Brazilianca de 29 de ani detine titlul UFC in categoria de pana la 61 de kg.