Cea mai buna Barcelona din ultimii 7 ani. Catalanii au invins formatia Eibar si au ajuns la 31 de meciuri fara infrangere in campionatul Spaniei - VIDEO

Barcelona a trecut cu 2 la 0 de Eibar in etapa cu numarul 24 din campionatul Spaniei. Catalanii au deschis scorul dupa primul sfert de ora de joc. Messi a pasat genial pentru Suarez.

Ambele formatii au mai avut ocazii importante de a marca in prima repriza, dar nu au facut-o. In minutul 66, gazdele au ramas in 10 oameni, iar Barcelona a profitat din plin de superioritatea numerica. Jordi Alba a stabilit scorul final de 2 la 0.

Tot ieri, Sevilla s-a impus la limita in fata celor de la Las Palmas. Ben Yedder si Sarabia au punctat pentru andaluzi.

Saptamana aceasta, Sevilla intalneste formatia Manchester United in optimile Ligii Campionilor.