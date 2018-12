Cea mai buna fotbalista din lume, umilita pe scena! Ce i-a cerut prezentatorul - VIDEO

Norvegianca Ada Hegerberg a avut un an de vis, in care a castigat titlul de campioana a Frantei cu Lyon dupa un sezon in care a marcat 42 de goluri!

Aseara, la Paris, Ada a fost incoronata regina fotbalului, fiind prima femeie din istorie care primeste Balonul de Aur.

Seara nu a fost insa una reusita pentru jucatoarea din Norvegia. DJ-ul Martin Solveig a rugat-o sa faca twerking pe scena, iar apoi a fost huiduita de publicul francez pentru ca i-a multumit presedintelui de la Lyon, Michel Aulas.

Milionarul care o conduce pe Lyon e principalul rival al celor din Paris, nationalist, aspru critic al investitiilor de miliarde ale seicilor de la PSG. Gala a avut loc la Paris.