Cea mai mare provocare a carierei, pentru Alexandru Burduja. Moldoveanul va concura in cadrul unui turneu-piramida, la Gala K1 de pe 8 decembrie, si vrea sa lase centura de campion in Moldova - VIDEO

Alexandru Burduja petrece ore in sir in sala de antrenament si, impreuna cu antrenorul sau, Anatol Ignat, lucreaza asupra tacticii care sa-i aduca triumful mult asteptat. Luptatorul moldovean ataca centura de campion FEA in categoria de greutate de pana la 95 de kilograme. In semifinala, Burduja il va infrunta pe turcul Gokhan Gedik si asteapta ca mii de fani sa vina sa-l sustina in seara de 8 decembrie.

Alexandru BURDUJA, LUPTATOR K1: "Este cea mai importanta piramida din cariera mea si eu ma pregatesc la maxim. Toti prietenii asteapta piramida asta, o sa vina sa ma incurajeze si eu cred ca, suta la suta, o sa ies invingator.”

Antrenorul lui Alexandru nu ii lasa timp de ragaz, vrea ca discipolul sau sa-si distruga adversarii la turneu.

Anatol IGNAT, ANTRENOR: „Nu ne pregatim doar de un adversar. Ne pregatim sa luam centura, care trebuie, desigur, sa ramana in Moldova.”

In cealalta semifinala, vor lupta rusul Mihail Tiuterev si marocanul Samir Boukhidous.

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: "Luptatorii sunt toti de top. 4 luptatori, care vor face un show de zile mari."

Gala K1 de la Sala Polivalenta din Chisinau, de pe 8 decembrie, va include, in total, 15 lupte. Moldova va fi reprezentata de 17 sportivi.