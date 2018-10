Cea mai mare victorie, in cariera lui Marius Copil. Tenismanul roman l-a invins pe al saselea jucator al lumii, fost campion la US Open, croatul Marin Cilic - VIDEO

Marius Copil, jucator clasat pe locul 93 in topul mondial, a produs o surpriza uriasa la Basel. Tenismanul din Arad a luptat desavarsit pentru fiecare minge in duelul cu Marin Cilic, unul dintre favoritii competitiei.

Momentul decisiv al primului set a fost break-ul reusit de Copil, care l-a ajutat sa castige cu 7 la 5. In cel de-al doilea set, jocul a fost si mai strans si totul s-a decis la tiebreak. Romanul a impresionat aici si l-a dominat pe fostul campion de la US Open, finalist la Wimbledon si Australian Open. 7 la 2 in favoarea lui Marius Copil, care s-a calificat in sferturile turneului din Elvetia.

Copil va juca, in etapa urmatoare, cu americanul Taylor Fritz, numarul 57 mondial. Anul trecut, campionul turneului de la Basel a fost Roger Federer. El joaca, in aceasta seara, in optimi, cu germanul Jan-Lennard Struff.