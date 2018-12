Cei 3 favoriti pentru marele trofeu. Modric, Cristiano Ronaldo si Griezmann sunt pe lista finala a Balonului de Aur - VIDEO

Jurnalistii de la Sky Italia detoneaza bomba. Acestia au anuntat ca au informatii potrivit carora Modric, Cristiano Ronaldo si Griezmann sunt cei 3 finalisti ai cursei pentru Balonul de Aur, cel mai important trofeu individual in fotbalul mondial.

Astfel, Mbappe si Varane nu mai sunt pe lista, cum anunta anterior presa din Europa. Marele favorit ramane totusi croatul Luka Modric, care, in acest an, a cucerit Liga Campionilor, cu Real Madrid si a fost liderul echipei nationale, la Cupa Mondiala, cu care a ajuns pana in finala.

Balonul de Aur este oferit de revista France Football, iar castigatorul din acest an va fi anuntat luni, in cadrul unei ceremonii speciale de la Paris.