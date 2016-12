Cei mai buni au fost premiati. Federatia de Lupte din Moldova a facut totalurile anului si si-a prezentat laureatii - VIDEO

Daniel CATARAGA, LUPTATORUL ANULUI: "Nu m-am asteptat. Este cel mai bun rezultat din cariera mea. As vrea sa multumesc antrenorului, care a muncit cu mine, la toti colegii mei, care au stat si au muncit cu mine in sala. " Medalia de argint la Campionatul Mondial de greco-romane, cucerita recent, i-a adus lui Daniel Cataraga titlul de cel mai bun luptator al anului in Moldova, dar si 3 mii de euro de la partenerii federatiei."

Daniel CATARAGA, LUPTATORUL ANULUI: "Îi strângem să luăm o casă, un apartament. "

Cel care il pregateste pe Daniel Cataraga, Mihai Cucu, a devenit antrenorul anului. El a luat si un premiu de 5 mii de lei.

Mihai CUCU, ANTRENORUL ANULUI: "Eu niciodata nu m-am gandit cum e sa fii cel mai bun, pentru ca acesta e un premiu pentru cel mai bun antrenor, dar este un colectiv de lupte greco-romane, toti impreuna facem un rezultat. "

Federatia de Lupte din Moldova a inmanat si un premiu de 5 mii de lei, lui Donior Islamov, medaliat cu bronz la europene. Cei mai buni tineri sportivi ai anului au primit cate 2 mii de lei.

Valentin PETIC, LUPTATOR: “Acest an a fost unul de succes. Le multumesc antrenorilor si parintilor, care au fost alaturi de mine si m-au sustinut. ”

Astazi a avut loc si adunarea generala anuala a federatiei, la care Victor Peicov, presedintele forului din 2009, a fost reales in functie.

Victor PEICOV, PRESEDINTE FEDERATIA DE LUPTE DIN MOLDOVA: " Am fost rugat să continui să lucrez. Nu este o victorie, este lucrul meu. Îmi place, vreau să continui şi cred că vom reuşi."