Cei mai buni luptatori ai tarii au dat din nou piept in cadrul Campionatului Moldovei la taekwondo - VIDEO

Campionatul Moldovei de taekwondo WT a intrunit o mare parte a luptatorilor de performanta. Nu a fost o exceptie nici Ana Ciuchitu. In acest an, sportiva s-a intors cu medalia de aur de la Campionatul European de tineret.

Ana CIUCHITU, LUPTATOARE: “A fost un an foarte greu, cu multe competitii. Este primul an cand eu am participat la turneul GP, unde se prezinta doar cei mai buni 32 de sportivi din lume. Cel mai recent, am participat la Campionatul Europen, pana la 21 de ani, acolo am ocupat prima pozitie.”

De asemenea, la competitie a fost prezent si Alin Manole, care a obtinut medalia de bronz la Campionatul European printre cadeti.

Alin MANOLE, LUPTATOR: “Pe viitor vreau cat mai multe victorii, scopul meu principal este sa continui si sa nu renunt niciodata”

Organizatorii turneului sunt multumiti de rezultatele obtinute de sportivii nostri in competitiile internationale. In acest an, Campionatul national a selectat peste 200 de tineri.

Igor IUZEFOVICI, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE TAEKWONDO WT: “Avem progrese in toate categoriile de varsta. Scopul nostru prioritar sunt competiile europene. In anii precedenti, puteam doar sa visam la astfel de performante. ”

Anul 2018 a fost unul productiv pentru Republica Moldova. La Campionatul European de Taekwondo, Stepan Dimitrov a obtinut medalia de bronz, iar britanicul naturalizat, Aaron Cook s-a intors cu medalia de argint. De asemenea, sportivii nostri au obtinut multe rezultate incurajatoare la probele pentru tineret, juniori si cadeti