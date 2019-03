Cel mai asteptat meci din istoria nationalei noatre de fotbal incepe in cateva ore la Chisinau. Franta si Moldova se intalnesc pe stadionul Zimbru

La ora 17.00 circulatia pe portiunea de pe bulevardul Dacia, cuprinsa intre strazile Burebista si Cuza Voda, a fost restrictionata.

Astfel transportul este directionat pe o parte a carosabilului, unde se circula in ambele sensuri. De dimineata pe acelasi segment de drum au fost instalate garduri metalice intre partea carosabila si trotuar. Totodata, fortele de ordine se vor afla in apropierea stadionului Zimbru, dar oamenii legii au refuzat sa ne spuna cati angajati vor fi antrenati in aceasta actiune.

In prima parte a zilei in febra pregatirilor era atat bulevardul Dacia, cat si stadionul Zimbru, unde se va juca meciul Moldova-Franta.

Pe la ora 12 acolo se conturau liniile pe gazon, se fixa poarta si se dadea cu matura. Forfota era si in scara blocurilor din apropierea terenului. Constantin Oboroc este administratorul cladirii si spune ca la meciurile importante jucate pe Zimbru, o parte din galerie se muta la ei in casa.

Constantin OBOROC, ADMINISTRATOR CLADIRE: "Verific toate etajele de sus ca sa nu fie cineva strain. Cand este un meci important se umplu holurile, fac mizerie si dupa ei nu strang."

- ”Daca vine cineva strain nu pot sa nu le dau voie, doar le fac observatie sa pastreze curatenia.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: "Microbistii care nu au prins bilet la meciul din aceasta seara isi pot gasi loc la balconul cladirilor din apropierea stadionului. Suntem la etajul 14 iar de aici terenul se vede ca in palma.”

Cei mai norocosi sunt, insa, cei care locuiesc in cladire si balconul carora da spre stadion. Nicolae Gomoja are apartament aici de peste 35 de ani. Spune ca geamul sau a fost televizorul perfect la cele mai importante meciuri si la fel va fi si in aceasta seara.

Nicolae GOMOJA: ”Vai de capul la aceste usi si la trepte, lume multa. Stiind ca la balcon liber poti sa vezi tot.”

Iar cum spune traditia, barbatul presupune ca si in aceasta seara casa ii va fi plina de microbisti.

Nicolae GOMOJA: -”Chiar si azi cunoscuti la sigur vor bate la usa sa se uite.”

Cel mai tanar suporter este nepotul Ivan. Baiatul de 14 ani, care mai este si fotbalist la Zimbru, spune ca abia asteapta sa vada in carne si oase, vedetele fotbalului francez, batand mingea chiar in fata casei sale. Spune a avand stadionul la geam, nu a cumparat niciodata bilete la meci.

Ivan GOMOJA: "O sa vad jucatori care foarte tare mi-am dorit sa-i vad. Voi urmari meciul si voi fi tare bucuros. Ieri s-a antrenat Franta si tot am urmarit.”

Tanarul are si un pronostic.

Ivan GOMOJA: ”Mai bine Moldova sa castige, dar cred ca va castiga Franta cu 2-0.”

Locuitorii din apropiere spun ca imbulzeala este nu doar la balcoane, dar si in parcare.

”Mai sunt neamuri care hai sa pun masina aici si ocupa locul, iar cel care locuieste aici nu are loc.”

”La meciuri mari aici e multa lume? -Da, multa lume.”

Directia Transport Public a anuntat ca, in acest context, va suplini numarul unitatilor de transport care circula spre sectorul Botanica.

Oamenii legii au solicitat spectatorilor sa se prezinte la meci mai devreme pentru a evita imbulzeala, iar bauturile alcoolice, obiectele explozibile sau armele sa le lase acasa. Acestia mai spun ca dupa miezul noptii circulatia pe bulevardul Dacia va reveni la normal.