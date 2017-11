Cel mai bun marcator din fotbalul european in sezonul trecut si-a ridicat trofeul. Leo Messi a castigat Gheata de Aur - VIDEO

Leo MESSI, ATACANT FC BARCELONA: "Cred ca am progresat atat pe teren, cat si in afara acestuia. Am imbunatatit si am adaugat niste elemente noi in stilul meu de joc. Imi place din ce in ce mai mult sa fiu fotbalist."

Leo Messi a primit Gheata de Aur, trofeu pentru cel mai bun marcator din fotbalul european in sezonul trecut, chiar de la colegul Suarez. Argentinianul a inscris 37 de goluri in editia 2016-2017 a campionatului Spaniei.

Este a patra Gheata de Aur pentru Messi, atacantul Barcelonei egalandu-l astfel pe Ronaldo.