Cel mai bun, pentru a patra oara. Alexandru Gatcan a fost desemnat, din nou, fotbalistul moldovean al anului - VIDEO

In clasamentul stabilit de specialisti, Gatcan i-a devansat pe Alexandru Epureanu, de la clubul Istanbul Basaksehir si Artur Ionita, de la echipa Cagliari. Gatcan, care joaca, miine, intr-un meci pentru Rostov, nu a fost prezent la gala, dar a transmis un mesaj.

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF: “In ultimii ani, el joaca foarte stabil in echipa de club si echipa nationala. ”

Federatia Moldoveneasca de Fotbal a decernat, astazi, numeroase premii. In celalalt concurs, in care au votat fanii, premiul simpatiei publicului i-a revenit lui Artur Ionita, de la Cagliari. Atacantul anului a devenit Vitalie Damascan, de la Sheriff.

Vitalie DAMASCAN, ATACANT SHERIFF TIRASPOL: "A fost un an de succes, frumos, un an cu istorie si amintiri foarte frumoase."

Mijlocasul anului a fost desemnat Alexandru Gatcan, iar cel mai bun fundas, pentru a 3-a oara la rand, a fost numit Veaceslav Posmac, jucatorul echipei Sheriff.

Veaceslav POSMAC, FUNDAS SHERIFF TIRASPOL: "Am devenit campion. Jucand in Europa League, am devenit cel mai bun fundas. Ma bucura asta. Voi lucra tot mai mult. "

Portarul anului este Ilie Cebanu.

Ilie CEBANU, PORTAR SELECTIONATA MOLDOVEI: "Cred ca e un premiu cu avans, un pic. Din toti portarii moldoveni, cel mai bine si constant, cred ca, a evoluat Nicolae Calancea. Nu ma vedeam ca cel mai bun portar. "

Premiul de cel mai bun antrenor i-a revenit lui Veaceslav Rusnac, de la Milsami.

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI ORHEI: “Este o apreciere a muncii pe care am facut-o cu totii, impreuna. Singur nimeni nu face nimic.”

Din anul urmator, Campionatul Moldovei se va desfasura dupa sistemul primavara-toamna.