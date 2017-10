Cel mai bun start din istorie in Serie A pentru Inter. Nerazzurii au revenit pe pozitia a doua in clasament, dupa ce au invins formatia Hellas Verona - VIDEO

Croatul a inscris fantastic in minutul 67 si a stabilit scorul final de 2 la 1 pentru Inter in meciul cu Hellas Verona. Nerazzurrii si-au creat numeroase ocazii la poarta adversa in prima repriza, iar Valero a deblocat tabela de marcaj in minutul 36.

Gazdele au egalat in partea secunda din penalty, insa golul lui Perisic a adus 3 puncte pretioase pentru oaspeti. Cu 29 de puncte dupa 11 meciuri, Inter ocupa locul 2 in campionat. Liderul Napoli are 31 de puncte acumulate.