Cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albot, este gata de marele duel cu Nick Kyrgios, in primul tur de la US Open: "Sper sa-l obosesc pe teren" - VIDEO

Albot, numarul 95 mondial, nu este speriat de adversarul sau din primul tur de la US Open. Moldoveanul se antreneaza intens pentru a lupta de la egal la egal cu australianul Kyrgios, jucator ce ocupa locul 30 in topul ATP. Albot se asteapta la un meci interesant si spune ca l-a studiat pe adversar.

Radu ALBOT, TENISMAN MOLDOVA: "Toti il stiu pe Kyrgios drept un showman, care face diferite trucuri pe teren, pentru spectatori. El are un serviciu foarte bun si joaca foarte agresiv din spate."

Radu a pregatit si o tactica pentru partida din prima etapa.

Radu ALBOT, TENISMAN MOLDOVA: "Sper sa il obosesc pe teren, sa pot castiga mai multe puncte la retur. Sper ca voi putea sa-l inving."

Daca va ajunge in turul 3, Radu Albot ar putea sa-l intalneasca, intr-un meci istoric, pe Roger Federer.

Radu ALBOT, TENISMAN MOLDOVA: "Ar fi o experienta foarte buna pentru mine. Sigur, as vrea sa joc, insa, deocamdata, trebuie sa imi pun toate fortele pentru turul 1."

Din cele 4 turnee de Mare Slem, US Open este preferatul lui Radu Albot. La New York, moldoveanul se antreneaza cu renumitul tenisman francez Gael Monfils, iar la final semneaza autografe. El spune ca, aici, fanii sunt foarte galagiosi in timpul meciurilor.

Radu ALBOT, TENISMAN MOLDOVA: "Aici in SUA, de obicei, suporterii sunt diferiti. Oamenii privesc tenis si ii sustin pe cei care joaca bine si fac show. " Albot si Kyrgios vor juca pe Louis Armstrong Stadium, in aceasta noapte. Meciul va incepe la ora 2, ora Moldovei.