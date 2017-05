Cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albot, va juca impotriva francezului Jeremy Chardy, in prima etapa a turneului Roland Garros - VIDEO

In martie, Albot a pierdut meciul cu tenismanul francez, la Indian Wells, scor 6 la 7 si 2 la 6. Pentru ca vor evolua in primul tur la Roland Garros, ambii jucatori vor incasa cate 35 de mii de euro. Castigatorul se va califica in etapa a doua, iar premiul va creste pana la 60 de mii de euro. Albot ocupa, la moment, locul 86, in topul mondial, iar Chardy – pozitia a 73-a.