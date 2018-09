Cel mai bun tenisman moldovean s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Metz. Radu Albot l-a invins pe Ricardas Berankis, in doua seturi - VIDEO

Radu Albot a jucat cu Ricardas Berankis, care e doar cu patru pozitii mai sus clasat, in topul mondial. A fost un prim set intens, in care ambii tenismani si-au aratat forta. S-a ajuns la tiebreak, in care Albot a castigat trei puncte pe serviciul lituanianului si a triumfat, scor 7 la 4.

Setul doi Albot l-a inceput mai bine, apoi Berankis a revenit, insa finalul i-a apartinut tenismanului moldovean. Cu un procentaj al primului serviciu de 73 la suta, in meciul de astazi, Albot s-a impus cu 6 la 4 si merge in semifinale, la Metz.

Pentru calificarea in penultimul act, Albot si-a asigurat un premiu de 25 de mii 515 euro. In semifinale, el va juca impotriva francezului Richard Gasquet (francezului Gilles Simon).