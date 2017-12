Cel mai nebun meci al sezonului in Premier League. Arsenal si Liverpool au remizat: tunarii au inscris 3 goluri in 7 minute - VIDEO

Liverpool a inceput ca din tun meciul contra lui Arsenal, iar in minutul 26, Coutinho a deschis scorul. Elevii lui Klopp si-au dublat avantajul in partea secunda, cand Salah a marcat.

A urmat o lovitura dura pentru Liverpool. Arsenal a intors scorul in doar 7 minute, reusind sa inscrie de 3 ori.AMBIANTALiverpool a evitat infrangerea in minutul 71, cand Firmino a profitat de o ezitare a defensivei tunarilor. S-a incheiat 3 la 3, iar Liverpool ramane pe locul 4 in Premier League.