Cel mai promitator meci din grupa G nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Belgia a invins la limita Anglia si s-a calificat in play-off de pe prima pozitie - VIDEO

Belgia si Anglia si-au lasat rezervele sa joace in meciul de aseara. La o egalitate perfecta in grupa, cele doua nationale nu au jucat ofensiv si nu si-au dorit sa castige grupa pentru a evita partea mai dificila a tabloului din play-off.

Singurul gol al partidei a fost inscris de Januzaj. A urmat o faza amuzanta. Atacantul belgian Batshuayi a vrut sa celebreze colegului sau. A vrut sa trimita mingea in plasa, dar aceasta s-a dus in bara, iar apoi l-a lovit in plina figura pe atacantul lui Borussia Dortmund.

In celalalt meci din grupa, Tunisia s-a impus cu 2 la 1 in fata panamezilor.