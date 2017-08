Cel mai scump transfer din istorie. Prima reactie a lui Neymar dupa ce a semnat cu PSG. De ce spune ca a ales sa mearga la Paris

Neymar a oferit o prima reactie pentru site-ul noii sale echipe.

"Sunt foarte fericit ca am semnat cu PSG. De cand am ajuns in Europa, acest club a fost unul dintre cele mai competitive si cu obiectivele cele mai ambitioase. Acum iau parte la marea provocare, ceea ce m-a motivat cel mai mult, sa castig alaturi de noii mei coechipieri, sa cucerim trofee pentru fani! Ambitia lui PSG m-a atras, la fel si pasiunea si energia degajata de acest club. Am jucat patru sezoane in Europa si ma simt pregatit pentru o noua provocare. De astazi, voi face totul pentru a-mi ajuta noii coechipieri, pentru a deschide noi orizonturi si pentru a aduce bucurie in sufletele milioanelor de fani din intreaga lume", a spus Neymar pentru site-ul lui PSG.

De asemenea, Neymar a scris un mesaj si pe contul oficial de Instagram.

"Barcelona a fost mai mult decat un oras pentru mine, a fost o casa. Am ajuns acolo la 21 de ani si mi-am intalnit idolii. Apoi am castigat tot ce un atlet poate castiga alaturi de ei! Am format un parteneriat extraordinar cu Leo Messi atat pe teren, cat si in afara lui.

Dar viata unui atlet are nevoie de noi provocari. Si pentru a doua oara in viata mea am luat o decizie impotriva tatalui meu. Tata, te inteleg si iti respect opinia, dar decizia am luat-o si iti cer sa ma sustii asa cum ai facut-o mereu", a scris Neymar.