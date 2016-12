Celebra revista France Football a facut doua clasamente: unul al revelatiilor si altul al deceptiilor. Cine este liderul topului negativ - VIDEO

In acest an, France Football a decernat, din nou, fara suportul FIFA, Balonul de Aur, insa nu s-a oprit aici. Revista franceza a publicat doua topuri. In primul, sunt inclusi fotbalistii care au progresat imens in anul 2016 si au impresionat atat la club cat si la nationala.

In clasamentul, format in mare parte de jucatori tineri, intra, printre altii, portarul senzational de 17 ani al clubului AC Milan, Donnarumma, fundasul Kimmich si mijlocasul Renato Sanches, ambii de la Bayern Munchen, sau atacantul lui Leicester, Vardy. Cea mai mare revelatie a anului, potrivit revistei France Football, este francezul Ousmane Dembele, de la Borussia Dortmund.



Inca un top, cel al deceptiilor anului, ii are pe Danilo de la Real Madrid, Oscar, care a plecat de la Chelsea la un club din China, sau chiar Thomas Muller, de la Bayern Munchen.

In poarta formatiei ghinionistilor este rusul Igor Akinfeev, de la TSKA Moscova, care in toamna a continuat seria neagra in Champions League si a ajuns la 43 de meciuri consecutive cu goluri incasate.