Centralul a anulat un gol marcat corect de Nashville, iar eroarea a contat. Pradatorii au pierdut meciul cu Pittsburgh si au ratat titlul de campioana - VIDEO

Forsberg a sutat, iar portarul a respins pucul, care a ajuns aproape de linia portii. Sissons a marcat, insa golul a fost anulat incredibil. Arbitrul nu a vazut pucul si a crezut ca portarul l-a fixat si a oprit jocul. Faza a contat mult, deoarece, pe finalul reprizei a treia, Pittsburgh a marcat de doua ori si a castigat meciul. Hornqvist si Hagelin au inscris si au adus Cupa Stanley echipei sale.

Pittsburgh Penguins s-a impus cu 4 la 2 in seria finala si a cucerit trofeul suprem pentru al doilea an la rand. Totodata, este al 5-lea titlu in istoria clubului.

Nashville Predators a jucat, in premiera, in finala Cupei Stanley.