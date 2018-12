Centrul Parisului a fost devastat, in timpul unui protest impotriva scumpirii carburantilor. Au fost violente cum nu s-au mai vazut de mult in capitala franceza - au fost incendiate masini, iar politistii cu greu i-au putut stapani pe manifestanti

Centrul Parisului a fost devastat aseara, in timpul unui protest impotriva scumpirii carburantilor. Au fost violente cum nu s-au mai vazut de mult in capitala franceza - au fost incendiate masini, iar politistii cu greu i-au putut stapani pe manifestanti. Peste o suta de persoane au fost retinute. Presedintele Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgenta in aceasta dimineata.