CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, in etapa a zecea din Liga 1 - VIDEO

Capitanul Craiovei, Alexandru Mitrita a irosit sansa imensa de a decide soarta meciului, In minutul 84. Echipele s-au intrecut in ratari aseara si nu au putut debloca tabela de scor. Dupa aceasta remiza, CFR Cluj este pe locul 3, in campionat, cu 17 puncte.

Universitatea Craiova se afla, in clasamentul Ligii 1, pe locul 7, cu 15 puncte.