CFR Cluj a revenit in fruntea clasamentului Ligii 1. Feroviarii au invins-o pe Concordia Chiajna - VIDEO

Culio a cazut in plasa portarului advers. Desi Caparco i-a aratat in ce colt sa suteze, argentinianul a tras in directia opusa, iar goalkeeper-ul italian a salvat. A fost una dintre putinele faze ale Concordiei, care nu a reusit sa tina piept liderei Campionatului Romaniei.

CFR Cluj a marcat in minutul 25, prin Vinicius, iar dupa pauza, Mailat a inscris un gol de generic, dubland avantuajul echipei sale.

CFR revine pe prima pozitia, in campionat, cu 52 de puncte la activ. FCSB are 50 de puncte. Concordia se afla pe pozitia a 11-a.