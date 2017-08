CFR Cluj bate totul in cale. Echipa a obtinut a 5-a victorie la rand: a invins-o pe Sepsi si conduce in campionat - VIDEO

Cu Dan Petrescu antrenor principal, si cu secundul acestuia, moldoveanul Emil Caras, CFR Cluj face ravagii in Liga 1. Feroviarii au deschis scorul in meciul de pe terenul echipei Sepsi in minutul 27. Vinicius a marcat dupa un corner. In cateva momente, CFR a inscris din nou, insa golul a fost anulat pe motiv de offside. Clujenii nu au renuntat si au facut 2 la 0, dupa pauza. Ovidiu Hoban a punctat.

CFR Cluj conduce in Campionatul Romaniei, cu 16 puncte. FC Botosani este la 3 puncte in spate. Tot aseara, FC Voluntari a batut-o pe Gaz Metan Medias, scor 2 la 1. Florin Cernat a marcat golul decisiv, dupa o pasa superba din rabona a lui Daniel Novac.

FC Voluntari a urcat pe locul 7 in campionat.