CFR Cluj e din nou campioana Romaniei, dupa o pauza de 6 ani. Echipa lui Dan Petrescu a smuls titlul dupa victoria grea cu Viitorul - VIDEO

Sarbatoare mare la Cluj. CFR a devenit campioana Romaniei la capatul unui sezon in care a luptat cot la cot cu rivala FCSB. Jucatorii s-au distrat, iar Tucudean a fost lider si de aceasta data.

Titlul s-a decis in ultima etapa a sezonului. CFR a jucat acasa cu Viitorul Constanta si a castigat partida cu 1 la 0. Mijlocasul croat Damjan Djokovic a marcat singurul gol.

CFR a incheiat campionatul cu un punct avans fata de FCSB. Tot aseara, ros-albastrii au invins-o pe Astra Giurgiu cu 1 la 0. Gnohere a inscris golul.

Astfel, in sezonul urmator, CFR Cluj va evolua in Liga Campionilor, iar FCSB, Craiova si Viitorul - in Europa League.