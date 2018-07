CFR Cluj ia primul trofeu al sezonului. Feroviarii au cucerit Supercupa Romaniei, dupa ce au invins-o pe CS U Craiova - VIDEO

Meciul pentru Supercupa Romaniei s-a jucat la Craiova, in fata a peste 25 de mii de fani in tribune. Echipa gazda, detinatoarea cupei in sezonul precedent, a ratat o ocazie imensa in minutul 18 - Mitrita si Cicaldau au fost blocati de portarul advers.

Dupa pauza, clujenii, campionii Romaniei, puteau deschide scorul la sutul lui Vinicius, insa mingea a lovit bara. In cateva momente, totusi, CFR a inscris. Omrani a fost faultat in careu, iar arbitrul a aratat spre punctul cu var. Culio a transformat penalty-ul.

Desi au mai avut ocazii, oltenii nu au reusit sa egaleze. CFR a castigat meciul si a intrat in posesia Supercupei Romaniei. Este a 3-a oara cand clujenii obtin acest trofeu. Noua editie de campionat va incepe pe 20 iulie.