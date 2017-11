CFR Cluj preia sefia in Campionatul Romaniei. Feroviarii au invins-o pe Dinamo Bucuresti - VIDEO

Sezonul dezastruos al celor de la Dinamo Bucuresti continua. Cainii rosii au suferit, aseara, a 8-a infrangere in 18 etape de campionat. Fotbalistii antrenati de Vasile Miriuta au ratat cateva ocazii in prima repriza, iar dupa pauza golul a venit in poarta lor. Omrani a marcat din pasa lui Deac.

5 minute mai tarziu, Oliva l-a faultat in careu pe Deac, iar arbitrul a dictat penalty. Culio a inscris pentru 2 la 0. CFR Cluj a revenit pe pozitia de lider al campionatului, gratie acestei victorii. Formatia lui Dan Petrescu are 40 de puncte la activ, in timp ce FCSB are 38. CS U Craiova incheie podiumul, cu 36 de puncte. Tot aseara, Astra a invins-o pe Concordia, in deplasare, scor 2 la 1. Alexandru Ionita a marcat golul decisiv din penalty.

Astra ocupa locul 6 in Campionatul Romaniei.