CFR Cluj s-a distantat din nou la 4 puncte de urmaritoarea FCSB. Liderul din campionatul Romaniei a invins cu emotii formatia Astra Giurgiu - VIDEO

Balde a inscris la Giurgiu inca in debutul partidei si si-a trecut in cont cel de-al patrulea gol in ultimele 5 partide. Deac a dublat avantajul oaspetilor in partea secunda.

In minutul 73, Manea a inscris in propria poarta, iar reactia celor de la CFR nu a intarziat. Djokovic a readus avantajul de doua goluri pentru clujeni. Pe finalul partidei, gazdele au mizat pe un joc ofensiv, iar in prelungiri Ionita a marcat.

Totusi, Astra nu s-a putut salva de la infrangere. 3 la 2, iar CFR este lider in Liga 1 si are cu 4 puncte mai mult decat urmatoarea clasata, FCSB. In celalalt meci disputat ieri, campioana Viitorul a cedat surprinzator, scor 0 la 1, in fata celor de la FC Botosani.

Morutan a inscris singurul gol al partidei. A fost a sasea infrangere pentru Viitorul in acest sezon. In urmatoarea etapa, trupa lui Hagi intalneste formatia Poli Iasi.