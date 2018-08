CFR paraseste Liga Campionilor, dar lasa ca amintire o bijuterie de gol. Djokovic a marcat cu o executie din foarfeca in meciul cu Malmo - VIDEO

Damjan Djokovic a reusit un gol de generic, care poate intra in topul sezonului, in Liga Campionilor. Astfel, croatul a deblocat tabela de scor in meciul de aseara. Suedezii de la Malmo au raspuns printr-un alt gol spectaculos, dupa pauza.

1 la 1 a fost si scorul final, iar CFR este eliminata din Liga Campionilor, deoarece in mansa tur a pierdut cu 0 la 1. Clujenii isi vor continua drumul in turul 3 preliminar din Europa League. Tot aseara, echipa lui Razvan Lucescu, PAOK a batut-o pe Basel, in deplasare, cu 3 la 0. Varela, Prijovic si El Kaddouri au marcat golurile.

PAOK merge in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Grecii castigasera si in prima mansa, cu 2 la 1.