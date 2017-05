Chelsea a invins formatia Watford. John Terry a inscris pentru aristocrati, insa imediat a gafat, iar adversarii au egalat - VIDEO

John Terry a fost titular aseara si a purtat banderola de capitan. Legendarul fundas al celor de la Chelsea chiar a inscris, insa imediat sarbatoarea a fost umbrita de o gafa. Terry a pasat unui atacant de la Watford in incercarea de a degaja balonul, iar scorul a devenit 1 la 1.

Dupa meci, fundasul a declarat ca ia in calcul o posibila retragere din fotbal la finalul acestul sezon. In minutul 36, Azpilicueta a inscris cu un sut superb din afara careului, iar Chelsea a plecat in avantaj la vestiare.

La 4 minute de la reluarea partidei, Batshuayi si-a trecut si el numele pe tabela de marcaj, iar victoria aristocratilor parea deja sigura. Nu a fost asa. Watford a inscris de 2 ori, iar in minutul 74 scorul era de 3 la 3.

Soarta partidei s-a decis pe final. Fabregas a marcat spectaculos in minutul 88 si a adus victoria pentru campioana Angliei. S-a incheiat 4 la 3, iar Chelsea a ajuns deja la 90 de puncte in acest sezon, avand titlul garantat.