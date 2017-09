Chelsea a invins in Cupa Ligii Angliei formatia Nottingham. In fata propriilor suporteri, londonezii s-au calificat in optimile competitiei - VIDEO

Chelsea a invins in Cupa Ligii Angliei formatia Nottingham, scor 5 la 1. In fata propriilor suporteri, londonezii au decis soarta calificarii in optimile competitiei inca in prima repriza, reusind sa marcheze de 3 ori dupa 45 de minute. Batshuayi a fost omul meciului. Belgianul a inscris de 3 ori.

Intr-un alt meci, Manchester United s-a impus cu 4 la 1 in fata celor de la Burton. Rashford a reusit dubla in 12 minute. Pentru gazde au mai inscris Lingard si Martial, iar golul de onoare al oaspetilor a fost semnat de Dyer. Rivala din oras, Manchester City a trecut la limita de West Bromwich, scor 2 la 1.

Sane a deblocat tabela de marcaj inca in minutul 3, insa gazdele au egalat in partea secunda. Mijlocasul german a semnat dubla in repriza a doua si a adus victoria cetatenilor. Tot ieri, Arsenal a trecut cu 1 la 0 de Doncaster, iar Everton s-a impus, scor 3 la 0 in fata celor de la Sunderland.

Meciurile din optimile Cupei Ligii Angliei se vor disputa pe 24 octombrie.