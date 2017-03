Chelsea a trecut de Manchester United si s-a calificat in semifinale: Aristocratii au invins cu 1 la 0 detinatoarea trofeului - VIDEO

Lidera din campionat, Chelsea Londra, a primit vizita diavolilor rosii si a avut ocazii in debutul meciului. In minutul 35, s-a produs o faza importanta – Herrera a primit al doilea cartonas galben pentru un nou fault si a fost eliminat de arbitru. Ramasi in zece oameni, cei de la Manchester United, care au jucat fara Ibrahimovic, descalificat, si Rooney, accidentat, au stat mai mult in aparare. Au rezistat pana in minutul 51, cand Kante a marcat un gol de generic.

Manchester United a ratat, apoi, o ocazie imensa de egalare – Rashford a fost blocat de Courtois. Chelsea a castigat meciul cu 1 la 0, si s-a calificat in semifinalele Cupei Angliei. Fanii echipei londoneze au scandat Iuda in adresa lui Jose Mourinho, care a antrenat-o pe Chelsea, in trecut. Tehnicianul portughez le-a dat o replica suporterilor.

Jose MOURINHO, ANTRENOR MANCHESTER UNITED "Eu sunt numărul 1. Când o să aibă un antrenor care va cuceri 4 titluri în Premier League cu echipa lor, eu voi fi numărul 2. Dar, până atunci, Iuda este numărul 1.”

In semifinalele Cupei Angliei, Chelsea va juca cu Tottenham, iar Manchester City va da piept cu Arsenal, pe 22 si 23 aprilie, respectiv. Ambele partide vor avea loc pe stadionul Wembley.