Chelsea Londra a cedat surprinzator acasa in fata celor de la Burnley in prima etapa din Premier League - VIDEO

Chelsea Londra a inceput noul sezon din Premier League cu o infrangere. Campioana in exercitiu a cedat in fata celor de la Burnley, scor 2 la 3. Londonezii au ramas in 10 oameni inca in minutul 14, cand Cahill a vazut cartonasul rosu. Oaspetii au profitat din plin de superioritatea numerica. Au inscris de 3 ori pana la pauza.

Intrat pe teren in partea secunda, Morata a redus din diferenta la primul sau meci din Premier League.

Chelsea a mai primit o lovitura pe final, cand Fabregas a vazut si el cartonasul rosu. Chiar si asa, gazdele au incercat revenirea. David Luiz a marcat pentru 2 la 3, dupa o pasa inteligenta a lui Morata. Totusi, Chelsea nu a reusit sa se salveze. Tot ieri, Manchester City a trecut cu 2 la 0 de Brighton. Dunk a inscris in propria poarta, dupa ce Aguero a deschis scorul.

Tot ieri, Everton a trecut la limita de Stoke City, scor 1 la 0. Rooney a inscris primul gol intr-un meci oficial de la revenirea la club.

Ultimele partide din prima etapa a Campionatului Angliei se disputa astazi.