Chelsea Londra e noua campioana a Angliei. Aristocratii s-au impus la limita contra celor de la West Bromwich si si-au garantat titlul in Premier League - VIDEO

Antonio Conte a reusit sa aduca pentru Chelsea cel de-al cincilea titlu de Premier League in primul sau an in Anglia. Tehnicianul italian a devenit al patrulea antrenor care castiga titlul in Anglia in sezonul de debut. Sarbatoarea a inceput imediat dupa fluierul final al arbitrului in partida contra celor de la West Bromwich.

Chelsea a invins aseara la limita, scor 1 la 0. Golul victoriei a fost inscris de Batshuayi pe finalul partidei. Nerabdatori sa sarbatoreasca, jucatorii lui Chelsea l-au “rapit” pe antrenorul lor de la conferinta de presa de dupa meci. Duminica, Tottenham, care e pe locul 2 in Premier League, poate deveni vice-campioana, daca invinge acasa formatia Manchester United.