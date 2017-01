Chelsea Londra este marea favorita la titlu in Premier League. Aristocratii au invins formatia Hull City - VIDEO

Gary Cahill si Ryan Mason s-au ciocnit cap in cap si s-au prabusit la pamant. Mijlocasul celor de la Hull City a ramas intins pe gazon si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Ulterior acesta a fost urcat pe targa si scos in afara terenului, dupa care a fost transportat la spital.

Mason a suferit o fractura craniana si o hemoragie cerebrala si a fost operat, iar acum se afla intr-o stare stabila. Meciul a continuat, iar Chelsea a deschis scorul in prelungirile primei reprize. Diego Costa a inscris din pasa lui Moses.

Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Cahill. Dupa victoria de ieri, Chelsea Londra este lider autoritar in Premier League cu 55 de puncte. Pe doi, cu 47 de puncte este Arsenal Londra. Tunarii au trecut cu greu acasa de Burnley, scor 2 la 1. Mustafi a deblocat tabela de marcaj, dupa un corner executat de Ozil.

In partea secunda Arsenal a ramas in 10 oameni, iar finalul partidei a fost unul incendiar. Burnley a egalat in minutul 93 din penalty, ca la ultima faza a jocului, in minutul 98, Sanchez sa aduca 3 puncte echipei sale, dupa ce a transformat si el o lovitura de la punctul cu var. Astfel, Arsenal este pe locul doi in campionatul Angliei, cu 47 de puncte dupa 22 de etape.