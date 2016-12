Chelsea Londra isi consolideaza pozitia de lider in Premier League. Aristocratii au invins ieri formatia Crystal Palace si au ajuns la cea de-a 11-a victorie consecutiva in campionat - VIDEO

Niciun pas gresit pentru Chelsea in campionatul Angliei. Ieri aristocratii au invins la limita Crystal Palace, scor 1 la 0 si au inregistrat cea de-a 11 victorie consecutiva.

Astfel, trupa lui Antonio Conte a egalat recordul din 2009 cand echipa a inregistrat de asemenea 11 victorii la rand. Singurul gol al partidei a fost reusit de Diego Costa, care a ajuns la cea de-a 50-a reusita in tricoul lui Chelsea.

Tot ieri, Manchester United si-a continuat seria de victorii. Diavolii rosii au trecut in deplasare de West Brom, 2 la 0. A fost seara lui Zlatan Ibrahimovic. Suedezul a reusit dubla si a ajuns la 11 reusite in sezonul de debut in Premier League.

Cu 30 de puncte acumulate, Manchester United ocupa pozitia a 6-a in campionatul Angliei dupa 17 meciuri disputate.