Chelsea s-a distrat cu adversara sa, in campionat. Londonezii au castigat cu 4 la 0 in fata echipei Burnley si au stabilit un record istoric - VIDEO

Chelsea a reusit, pentru prima oara in istoria sa, sa ramana neinvinsa in primele 10 etape jucate in Premier League. Partida de pe terenul gruparii Burnley a inceput dinamic si, in minutul 22, Morata a deschis scorul.

In repriza a doua, londonezii s-au distrat cu apararea adversa. In minutul 57, Barkley a inscris cu un sut-bomba din afara careului. Dupa cateva minute, atacantul brazilian Willian a marcat un gol din afara careului.

Nici in minutele de prelungiri, Chelsea nu s-a oprit si Loftus-Cheek a inscris golul final.Dupa meciul cu Burnley, Chelsea se afla pe locul secund in campionat, la doua puncte in spatele lui Liverpool.

Tot aseara, intr-o alta partida din Premier League, Manchester United a reusit sa bata formatia Everton, scor 2 la 1. Pogba si Martial au inscris golurile. Pentru Everton, a marcat Sigurdsson. Manchester United se afla pe locul 8 in campionat, iar Everton pe pozitia a 9-a.