Chelsea, tot mai aproape de titlu: a invins-o pe Manchester City si isi pastreaza avansul de 7 puncte in fata urmatoarei clasate - VIDEO

Eden Hazard a fost eroul derby-ul de aseara. Belgianul a deschis scorul in meciul contra celor de la Manchester City. Cetatenii au revenit in joc prin reusita lui Aguero. Totusi, aristocratii au decis soarta partidei inca in prima repriza. In minutul 35 Chelsea a primit un penalty. Hazard a executat, insa portarul cetatenilor a respins.

Totusi, belgianul a fost pe faza si a inscris imediat. S-a incheiat 2 la 1, iar Chelsea este lider autoritar in Premier League, cu 72 de puncte. Cea mai categorica victorie de ieri a fost obtinuta de Arsenal. Tunarii au invins cu 3 la 0 formatia West Ham si au urcat pe pozitia a cincea. Ozil, Walcott si Giroud au adus 3 puncte pretioase pentru Arsenal.

Tot ieri, Liverpool a remizat cu Bournemouth, scor 2 la 2, chiar daca a condus pana in minutul 87. King si-a salvat echipa de la infrangere pe finalul partidei.

Liverpool ocupa locul 3 in Premier League, avand 60 de puncte la activ.