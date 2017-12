Chelsea urca pe locul 2 in Campionatul Angliei. Aristocratii au zdrobit formatia Stoke, scor 5 la 0 - VIDEO

Chelsea a inceput formidabil meciul cu Stoke City si a deblocat tabela de scor deja in minutul 3. Rudiger a marcat cu o lovitura de cap. In minutul 9, Drinkwater a inscris, cu un sut frumos de la distanta, primul sau gol pentru Chelsea.

Mai tarziu, a marcat si Pedro, cu un sut de la marginea careului. Dupa pauza, Chelsea a obtinut un penalty, pe care l-a transformat Willian. Cireasa de pe tort a pus-o Zappacosta, in minutul 88.

Chelsea a urcat pe locul secund in campionat si o devanseaza cu un punct pe Manchester United, care a remizat cu Southampton, scor 0 la 0. Atacantul belgian al diavolilor rosii, Romelu Lukaku s-a ciocnit cu un adversar si a cazut pe gazon. A fost scos de pe teren cu targa, cu o masca de oxigen in dreptul gurii.

Lukaku ar putea lipsi doua meciuri, dupa acest incident. Intre timp, FC Liverpool a invins-o pe Leicester cu 2 la 1. Salah a marcat ambele goluri ale cormoranilor. Salah are deja 17 reusite, in editia actuala a campionatului. FC Liverpool ocupa locul 4, in Premier League, cu 41 de puncte.