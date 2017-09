Inainte de meciul Maribor - Spartak, din Liga Campionilor, fanii celor doua echipe s-au luat la harta. Intre timp, Real si Tottenham si-au batut adversarii, iar Liverpool a remizat cu Sevilla - VIDEO

Chiar inaintea meciului Maribor – Spartak, fanii sloveni s-au luat la harta cu cei rusi, iar politia, ajunsa la fata locului, a avut nevoie de minute bune pentru a calma spiritele. Suporterii lui Spartak s-au remarcat si in timpul partidei – ei au aruncat o torta pe teren, in directia arbitrului.

Meciul dintre Maribor si Spartak Moscova s-a incheiat la egalitate, scor 1 la 1. In cealalta partida a grupei E, Liverpool a remizat cu Sevilla, scor 2 la 2. Detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, Real Madrid, a invins cipriotii de la APOEL, scor 3 la 0. Cristiano Ronaldo a reusit dubla, inca un gol fiind marcat de Sergio Ramos.

In celalalt meci al grupei H, Tottenham s-a impus in fata echipei Borussia Dortmund, scor 3 la 1. In continuare, va prezentam rezultatele partidelor din grupele F si G.

Astfel, in prima etapa a fazei grupelor, s-au marcat 54 de goluri, un nou record al Ligii Campionilor. Urmatoarele meciuri sunt programate pentru 26 si 27 septembrie.