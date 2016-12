Chinezii au spart banca. Carlos Tevez a semnat cu Shanghai Shenhua si a devenit cel mai bine platit fotbalist din lume. Cat primeste argentinianul - VIDEO

Atacantul in varsta de 32 de ani va incasa in China nu mai putin 101 mii de euro pe zi. Astfel, Tevez i-a devansat cu mult pe cei mai buni jucatori din lume, Ronaldo si Messi, care au salarii in jur de 20 de milioane de euro pe an.

Carlos Tevez a evoluat in ultimii doi ani la Boca Juniors, dupa ce a jucat 10 ani in Europa la formatii ca Juventus, Manchester City, Manchester United sau West Ham.