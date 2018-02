Chisinaul va gazdui o competitie internationala de tenis. Peste 120 de sportivi din 20 tari vor lupta in cadrul turneului din categoria a doua ITF Juniors - VIDEO

Turneul, numit Biotehnos Cup, este rezervata tinerilor de pana la 18 ani. Pe langa tenismani din Statele Unite, Spania sau Elvetia, la turneu vor participa si jucatori de la noi. Cel putin 7 sportivi moldoveni si-au garantat deja prezenta la Biotehnos Cup.

Maxim CAZACU, TENISMAN: "Este primul turneu pentru mine. Va fi un inceput si o experienta buna pentru mine. Important este sa joc bine si sa ma prezint la un nivel bun."

Presedintele Federatiei de Tenis de la noi crede in sansa sportivilor moldoveni.

Elena ORGAN, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE TENIS: "Speram ca, cu ajutorul nostru, cu organizarea pe care am facut-o, sportivilor nostri sa le fie confortabil sa joace acasa si sa arate niste performante frumoase."

Castigatorul de la simplu se va alege cu 100 de puncte in circuitul ITF Juniors, in timp ce invingatorii de la dublu vor primi 75 de puncte de rating. Biotehnos Cup se va desfasura in perioada 3-11 februarie, la Scoala Sportiva Specializata de Tenis din capitala.