Hoerl a parcurs distanta de aproape 3 kilometri intr-un minut, 45 de secunde si 21 de sutimi. In total, la cursa de downhill, au participat 55 de sportivi. Campion a devenit un norvegian. Maine, in concursul Jocurilor Olimpice, va intra moldoveanul Nicolae Gaiduc. Acesta va evolua in proba de schi fond, 15 kilometri.