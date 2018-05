Cine e barbatul care a divortat de Miss 2013 si s-a casatorit apoi cu Miss 2014

Emmanuel Emenike, atacantul imprumutat de Olympiacos la Las Palmas, s-a casatorit in urma cu cateva zile cu Miss Nigeria 2014, Iheoma Nnadi. Cei doi formeaza un cuplu de mai multi au si au o fata, nascuta in august 2017. Nunta a avut loc in Lagos weekend-ul trecut.

Cei doi au amanat casatoria dintr-un motiv neasteptat - nu fusese definitivat divortul jucatorului de fosta sotie ... Miss Nigeria 2013! Emenike nu va fi prezent la Campionatul Mondial - el a decis sa se retraga din nationala in 2015, cand avea doar 28 de ani.