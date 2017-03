Cine poate sa o opreasca? Niciun pas gresit pentru Chelsea: A invins-o pe West Ham si este lider autoritar in Premier League - VIDEO

Gasit perfect de Pedro, Hazard a facut instructiune cu defensiva celor de la West Ham si a deblocat tabela de marcaj. A fost a 11-a reusita a belgianului in campionatul Angliei din Premier League. In partea secunda, Diego Costa a dublat avantajul gazdelor.

Astfel, spaniolul a urcat pe locul 3 in topul golgheterilor campionatului Angliei, cu 17 reusite in acest sezon. In prelungirile partidei, West Ham a reusit sa reduca din diferenta prin Lanzini.

S-a incheiat 2 la 1, iar Chelsea e lider autoritar in Premier League, cu 66 de puncte acumulate. Urmaritoarea Tottenham are cu 10 puncte mai putin.