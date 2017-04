”Ciocanul de Otel” a fost spulberat pe Wembley! Anthony Joshua l-a trimis la pensie pe Vladimir Kliciko in fata a 90.000 de fani - VIDEO

Deznodamantul meciului a venit in repriza a 11-a, cand Klitshko a fost pus la podea de doua ori si mai apoi oprit de arbitrul din ring. Main-eventul galei de la Londra nu a inceput spectaculos. In primele trei reprize nu s-au schimbat prea multe lovituri, cei doi boxeri parand mai degraba ca incearca sa gaseasca slabiciunile adversarului.

Din repriza a patra, lupta s-a incins. Mai intai, Joshua l-a obligat pe Klitshko sa asculte numaratoarea arbitrului in rundul 5, dar ucraineanul s-a trezit din pumni si l-a pus la randu-i jos pe britanic in repriza urmatoare. Din victima sigura, Joshua, un boxer cu fizic mai degraba de wrestler, s-a trezit la randu-i din pumni si in repriza a 11-a a pus capat luptei cu o serie dura. Klitshko s-a ridicat, dar fara sa poata evita deznodamantul. Dupa inca un KD, arbitrul a oprit partida ce se transformase intr-o execuţie cu public. In momentul in care lupta s-a intrerupt, Joshua era in avantaj pe buletinele arbitrilor judecatori. Doi il creditau cu victoria, 96-93, 95-93, iar unul il vazuse invingator pe Klitshko, 95-93.

*Poza GSP.ro