Claudio Ranieri a fost demis de Leicester City, dupa infrangerea cu Sevilla in mansa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor - VIDEO

Tehnicianul italian a semnat cu Leicester in vara lui 2015, reusind sa castige campionatul, sezonul trecut, si sa-i duca pe englezi in Liga Campionilor. Pentru aceasta performanta, italianul a fost desemnat de FIFA antrenorul anului 2016. In actualul sezon, Leicester ocupa insa locul 17 si este aproape de retrogradare.

Presa engleza a anuntat ca olandezul Guus Hiddink, fostul manager al lui Chelsea sau italianul Roberto Mancini, fost antrenor la Inter, l-ar putea succeda pe italian pe banca "vulpilor".