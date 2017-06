Cleveland Cavaliers da semne de viata dupa ce a invins pentru prima data in seria finala contra celor de la Golden State Warriors, scor 137 la 116. Cavalerii au inceput in forta si si-au asigurat un avans linistitor de 16 puncte inca dupa primul sfert. Cleveland a continuat in forta si s-a impus in toate partile jocului. Vedeta LeBron James a reusit un meci fabulos cu 31 de puncte, 11 pase decisive si 10 recuperari.

Golden State poate deveni luni campioana daca se impune pe teren propriu.